ABD'nin veto ettiği Kudüs tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler'de (BM) Genel Kurulu'nda ABD tarafından veto edilen Kudüs tasarısı 128 ülkenin kullandığı oy ile kabul edildi

Oylamada 128 ülke kabul, 9 ülke ret, 35 ülke çekimser oy kullandı. Ret oyu kullanan ülkeler, ABD, Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, İsrail, Marshall Adaları, Mikronezya.

Çekimser oy kullanan ülkeler ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan, Bosna-Hersek, Haiti, Jamaika, Kiribati, Kamerun, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Benin, Vanuatu, Trinidad Tobago, Malavi, Tualu, Solomon Adaları, Ruvanda, Paraguay, Kiribati, Lesotho, Litvanya, Bhutan, Benin, Avustralya ve Antigua ve Barbuda.