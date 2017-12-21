Spor salonunda faciayı yaşadılar yanarak can verdiler

Güney Kore’nin Jecheon kentinde bulunan bir spor salonunda meydana gelen yangında 28 kişi yanarak can verdi

Yangının çıktığı binanın birinci katındaki bir otomobilde başlayan yangın kısa sürede binaya yayıldı. Reuters’a konuşan yetkililer, “Yangının sebebi inceleniyor fakat ilk belirlemelere göre 12’si kadın 3 erkek öldü. 13 bedenin ise kimliği tanımlanacak durumda değil” ifadesini kullandı. Resmi makamlar hayatını kaybedenlerin çoğunlukla saunada öldüklerini duyurdu.Başkent Seul’ün güneydoğusundaki Jecheon özellikle dağ ve gölleriyle ünlü bir şehir olarak tanınıyordu.