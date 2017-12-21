Nikki Haley Kudüs oylaması öncesi tehditler savurmuş

BM'deki kritik Kudüs oylaması öncesinde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdit ettiği öne sürülmüştü. Ülkelerin Kudüs'le alakalı verdiği oyları Başkan Trump'a rapor edeceğini belirten Haley, e-postada, "Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu istedi. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.