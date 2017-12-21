Son dakika dünyanın merak ettiği kritik oylama başladı

ABD'ni veto ettiği Kudüs tasarısı BM Genel Kurulunda oylanmaya başlandı

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının "yasa dışı" olarak kabul edilmesini amaçlıyor. Tasarıda Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapıyor.

TRUMP TEHDİT ETTİ

ABD'nin vetosu nedeniyle Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde reddedilen tasarıya Konsey'in diğer 14 üyesi ise destek vermişti. Trump, Çarşamba günü tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Sayın Trump siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Dolarlarla demokrasi iradenizi birilerine asla satmayın" diye konuştu.