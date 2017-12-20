20/12/2017 18:59


İngiltere'nin gururu 3 milyar sterlinlik yeni uçak gemisi su alıyor

londra gemi

Birleşik Krallık ülkelerinden İngiltere’nin 3 milyar sterlinlik yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in pervane milindeki hata nedeniyle su aldığı ortaya çıktı

AVRUPA\LONDON - İngiliz donanması, pervane milindeki sorun nedeniyle su alan HMS Queen Elizabeth’in denizdeki testlerine ara verilerek tamire alınacağını belirtti.İngiliz basınında yer alan haberlerde, haziran ayında suya indirilen ve testlerine başlanan gemideki sorunun donanma için utanç verici olduğu vurgulandı.Başbakan Theresa May, İngiltere'de inşa edilen en büyük gemi olarak nitelendirilen 280 metre uzunluğundaki ve 65 bin ton ağırlığındaki HMS Queen Elizabeth için “Büyük denizci bir milletin sembolü” ifadesini kullanmıştı.

May, uçak gemisinin ülkesinin gemi inşa ve tasarım yeteneğinin gerçek bir göstergesi olduğunu söylemişti.

Yapımında 10 bine yakın kişinin rol aldığı ve yaklaşık 3 milyar sterline mal olan uçak gemisi, 26 Haziran’da Rosyth Tersanesi'nden denize indirilmişti. 700 personel, 26 F-35 savaş uçağı ve 4 helikopter taşıma kapasitesine sahip HMS Queen Elizabeth’in 2018 itibariyle uçuş testlerine başlaması öngörülüyordu.

HMS Queen Elizabeth’in 2023'te tam kapasite hizmete girmesi hedeflenirken İngiltere’nin ikinci uçak gemisi olacak HMS Prince of Wales’in yapımı devam ediyor.

Son uçak gemisi hurda halinde Türkiye'ye satılmıştı

Halihazırda aktif uçak gemisi bulunmayan İngiliz donanmasının son uçak gemisi HMS Illustrious, sökülüp hurda halinde Türkiye’ye satılmıştı.

Falkland Savaşı sırasında hızla hizmete giren 210 metre uzunluğunda, 22 bin ton ağırlığındaki HMS Illustrious, İngiltere’nin tek uçak gemisiydi.

Bosna ve Irak’ta 1990'lı yıllarda uçuşa yasak bölgelerin denetiminde aktif rol oynayan gemi, 2014'te hizmetten çekilmişti.


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