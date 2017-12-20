Birleşik Krallık ülkelerinde evsizlik krizi büyük sorun

Birleşik Krallık komitenin raporuna göre, İngiltere’de 9 binden fazla kişi sokakta, 78 bin aile de geçici barınaklarda yaşıyor.

AVRUPA\LONDRA - İngiliz Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesi, ülkede evsizliğin “ulusal kriz” halini aldığını bildirdi.Komitenin raporuna göre, İngiltere’de 9 binden fazla kişi sokakta, 78 bin aile de geçici barınaklarda yaşıyor. Geçici barınaklarda kalan çocukların sayısı da 120 bini buluyor."İngiltere’de evsizlik ulusal kriz boyutuna ulaşmış durumda.” ifadesi kullanılan raporda, sorunun boyutlarının özellikle 7 yılda hızla büyüdüğüne işaret edildi.Rapora göre, 2011’den bugüne sokakta yaşayanların sayısı yüzde 134, geçici barınaklarda kalanların sayısı ise yüzde 63 arttı.

Rapora göre, İngiltere'de sokakta yaşayanların ortalama ömrü 47 yıl, şiddet suçu kurbanı olma ihtimalleri de sıradan vatandaşlara kıyasla 17 kat fazla.

"Utanç verici başarısızlık"

Komite Başkanı İşçi Partisi Milletvekili Mg Hiller, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, hükümetin evsizlik sorununa yönelik politikasını "utanç verici başarısızlık" diye nitelendirdi.

Ülkede sokakta yaşayanların yüzde 17'si Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, yüzde 5'i AB dışı ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor. Sokakta yaşayanların yüzde 12'sini kadınlar, yüzde 7'sini de 25 yaşın altındaki gençler oluşturuyor.