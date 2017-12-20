20/12/2017 07:52


Fransa'da kamu binaları farelerin istilasına uğradı

fransa

Fransa'da İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları da dahil olmak üzere çok sayıda kamu binası farelerin istilasına uğradı

Kamu yayıncısı France Info'daki habere göre, başkent Paris'teki fare istilası bakanlık binalarına da sıçradı.İçişleri Bakanlığında odalara fare kapanı ve zehir bırakıldı. Kış mevsiminin gelmesiyle fareler binalara akın ederken, Dışişleri Bakanlığının bulunduğu tarihi binaya bu canlılar ile mücadele amacıyla iki kedi bırakıldı. "Noe" ve "Nomi" isimli kedilerin tarihi binayı istiladan kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu oldu.Paris Belediyesi, farelerle mücadele için yıl başından beri bin 800 ilaçlama ve sağlık operasyonu yapıldığını duyurmuştu. 


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