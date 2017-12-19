19/12/2017 18:41


ABD vize randevularını 2019 yılında verecek

vize randevusu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruya göre Türkiye'deki ABD temsilciliklerinde göçmen olmayan vize randevuları 2019 yılının Ocak ayında verilecek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, uzun bekleme sürelerine rağmen Türkiye'deki ABD temsilciliklerinin göçmen olmayan vize işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Randevuların Ocak 2019 için müsait olduğu ifade edilen açıklamada, başvuruların "her zaman olduğu gibi Türkiye dışından da" yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD vize başvuruları hala sınırlı ancak biz tıbbi ve iş seyahatlerinin yanı sıra F, J, M (akademik eğitim veya dil öğrencisi, mesleki veya akademik olmayan eğitim vizeleri, değişim programı) ve dilekçeye dayalı çalışma vize kategorilerine öncelik veriyoruz." ifadesi kullanıldı.Büyükelçilik, kasım ayında, öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul'da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını duyurmuştu. Açıklamada, "Öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul’da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.


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