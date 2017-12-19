ABD'de raydan çıkan hızlı tren normalden 3 kat daha hızlı gidiyormuş

ABD'de Seattle-Portland seferini yaparken raydan çıkan yolcu treninin normal hız sınırından 3 kat daha hızlı gittiği öğrenildi

Tren vagonlarının otoyola düştüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 10'unun durumu ağır olmak üzere yaklaşık 100 kişi yaralandı. Trende 80'i yolcu 86 kişi bulunuyordu.12'si yolcu vagonu olmak üzere 14 vagonu bulunan trenin hem önde, hem de arkada lokomotifinin olduğu; arka motordan elde edilen hız kayıtlarına göre trenin kazadan önce yaklaşık 128 kilometre (80 mil) hızla gittiği belirtildi.Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) Sözcüsü Bella Dinh-Zarr ise kazanın sebebinin yüksek hız olup olmadığının henüz kesinleşmediğini açıkladı.Sözcü kazayla ilgili soruşturmanın yaklaşık 10 gün sürebileceğini belirtti.

Pazartesi sabahı 6:00 sularında meydana gelen kazada, trenin düştüğü I5 otoyolunda 7 araç vagonların altında kaldı.

Hattı daha önce yük trenleri kullanıyordu

Kazada sadece ön lokomotif raylarda kaldı.

Yetkililer trenin raydan çıktığı noktanın yaklaşık 5 km gerisinden başlayarak, trenin yavaşlaması gerektiğini gösteren uyarılar bulunduğunu açıkladı.

Tren, Amtrak şirketinin yeni ve daha kısa olan rotasını giden ilk yolcu treniydi. Bu hattı daha önce yalnızca yük trenleri kullanıyordu.Amtrak şirketinin yöneticisi Richard Anderson trenin çok hızlı gitmesi durumunda hızını kesen "Pozitif Tren Kontrolü" sisteminin bu hattaki raylara yerleştirilmemiş olduğunu ifade etti.Sistem, GPS kullanarak kondüktörlerin mevcut hız sınırlarından haberdar olmasını sağlıyor ve gerektiğinde otomatik fren mekanizmasını devreye sokuyor.

ABD yasaları uyarınca trenin hızını kesen bu sistemin 2018'e kadar tüm raylara yerleştirilmesi gerekiyor. Şirketler, sistemin kuruluş ve işletiminin tahmin edilenden daha uzun süreceği ve zorlu olacağını öne sürerek bu tarihi erteletmişlerdi. ABD'de demiryolu ulaşımının büyük çoğunluğu, devlet destekli Amtrak şirketi tarafından sağlanıyor.