19/12/2017 15:35


Suudi Arabistan'a atılan balistik füze havada imha edildi

balistik füze

Yemen topraklarından atılan balistik füze Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imha edildi

Konuya ilişkin açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığı tarafından yapıldı.Suudi Arabistan'ın resmi televizyonunda yayımlanan açıklamaya göre, Yemen topraklarından Husilerce başkent Riyad'a balistik füze atıldı. Açıklamada, füzenin Riyad'ın güney kesimlerinde iken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Başkent Riyad'da yerel saat ile 15.00 civarında art arda iki şiddetli patlama sesi duyulmuş, sonrasında gökyüzünde duman tabakası oluşmuştu.

İlgili Haberler
tren kazası

ABD'de raydan çıkan hızlı tren normalden 3 kat daha hızlı gidiyormuş

Binyamin Netanyahu

Kudüs kararını veto eden ABD'ye İsrail Başbakanından teşekkür

Filistin

Filistinli yönetici 'ABD'nin vetosu uluslararası topluma saygısızlık'

Mısır

ABD'nin veto kararı Mısır'ı üzdü

Son Dakika Haberleri
cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanından ABD'nin Kudüs vetosuna karşı flaş hamle

Battal İlgezdi

İçişleri Bakanlığı Battal İlgezdi hakkında açıklama yaptı

mevlut cavusoglu

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi için çaba sarf ettik ancak çözemedik, bunun sorumlusu Türkiye değil

ATMB Turk Eximbank Genel Muduru Adnan yildirim

Adnan Yıldırım’a Türkiye ve Dünya Ticaretine Katkı Ödülü

 Yazarlarımız
NECDET SIVASLI

Çin, Türkiye’yi yatırım Üssü seçti

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin hemen her alanda hızla ilerlediğini görüyoruz. 2018 yılı Çin’de “Türkiye Yılı” ilan edildi. Bu yılı en iyi şekilde değerlendirebilirsek, iki ...

Devam