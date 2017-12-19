19/12/2017 08:22


Kudüs kararını veto eden ABD'ye İsrail Başbakanından teşekkür

Binyamin Netanyahu

BMGK'da alınan Kudüs kararını veto eden ABD'ye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu teşekkür etti

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i, tarihte Romalılara karşı isyan ederek zafer kazandığı rivayet edilen Yahudi topluluğu Makabilere benzetti.

İsrail Başbakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkürler Büyükelçi Haley. Hanuka'da (Makabilerin kazandığı rivayet edilen zaferin kutlandığı Yahudi bayramı) tıpkı Makabiler gibi konuştun. Hakikatin mumunu yaktın, karanlığı yok ettin. Bir kişi çoğunluğu yendi. Hakikat yalanı yendi. Teşekkürler Başkan Trump (ABD Başkanı Donald Trump), teşekkürler Nikki Haley."

 

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