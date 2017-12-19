19/12/2017 08:17


Filistinli yönetici 'ABD'nin vetosu uluslararası topluma saygısızlık'

Filistin

BMGK'ya sunulan "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarının ABD tarafından veto edilmesine Filistin'den tepki geldi

Filistin basınında yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD'nin vetosunu "uluslararası topluma saygısızlık" olarak gördüğünü belirtti.

"Vetonun uluslararası konsensüse, uluslararası meşru kararlarla BMGK kararlarına aykırı olduğunu, ayrıca işgalci ve saldırgan İsrail yanlısı olduğunu" vurgulayan Ebu Rudeyne, "Veto, ABD'nin yalnızlaştırılmasını artıracak. Ayrıca uluslararası toplumu kışkırtacak." ifadelerini kullandı. Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin BM'de ve tüm uluslararası kurumlarda halkının hakkını savunma çabalarına devam edeceğini kaydetti. 

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