ABD'nin veto kararı Mısır'ı üzdü

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarı ABD tarafından veto edilmişti. ABD'nin veto kararı Mısır'da üzüntüyle karşılandı

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada "Mısır, uluslararası toplumun vicdanına kulak veren ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını açıkça reddeden bu önemli kararın veto edilmesinden üzüntü duyuyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zeyd, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK)"Kudüs'ün hukuki statüsüyle ilgili daha önceki onaylarını ve kararlarını vurgulayan bu kararın" kabul edilmesinde aciz kalmasının son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Dışişleri sözcüsü, açıklamasına şöyle devam etti:"Mısır, Kahire'de 9 Aralık 2017'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı kararlarını uygulayarak, BMGK'nın Arap üyesi sıfatıyla Konsey'de acil bir şekilde harekete geçti. BM Mısır Daimi Misyonu, Filistin misyonuyla koordinasyon ve New York'taki Arap Grubu ile istişare içinde tüm BMGK üyeleriyle uzun ve sakin müzakereler yürüttü. Mısır, Kudüs'ün hukuki statüsünü korumayı hedefleyen, tüm ülkelerin ilgili BMGK kararlarına uymasını talep eden ve barış sürecini vurgulayan karar tasarısının dengeli bir formüle ulaşılmasını amaçladı."