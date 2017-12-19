19/12/2017 08:06


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve May'in gündemi Kudüs sorunu

Theresa May ve erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May arasında yapılan görüşmede Kudüs konusuna dair son gelişmeler ele alındı

İki lider arasında yapılan görüşmede, öncelikle savunma sanayi olmak üzere, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin her alanda daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirttiler.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimiyle ortaya çıkan gerilimin bölge açısından endişe verici olduğu ifade edilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, barış süreci için iki devletli çözümün en akılcı yol olduğunun İsrail hükümeti tarafından da idrak edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Görüşmede, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı hazırlanan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD tarafından veto edilmesine de değinildi. 

İki lider, bölgedeki barış sürecini tehlikeye sokacak yeni gerilimlerden uzak durulması ve sorunun çözümü için uluslararası toplumun yoğun çaba göstermesi gerektiğine dikkati çekti. Görüşmede, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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