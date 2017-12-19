Dışişleri Bakanlığından suikaste uğrayan belediye başkanı için mesaj

Türkiye ziyareti dönüşünde suikaste uğrayan Libya'nın Misurata kenti Belediye Başkanı Muhammed İştevi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, İştevi'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle; "Libya/Misurata Belediye Başkanı Muhammed İştevi’nin kimliği belirsiz silahlı kişilerce dün (17 Aralık) akşam kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Misurata ve Libya’nın istikrarına kasteden bu menfur suikastı şiddetle kınıyoruz. Faillerin biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm Libya halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz."