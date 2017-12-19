Libyalı siyasetçi Türkiye ziyareti dönüşünde suikaste uğradı

Libya'nın Misurata kentinin Belediye Başkanı Muhammed İştevi, Türkiye ziyaretinin dönüşünde uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti

Libya'nın batısındaki Misurata havalimanına Pazar akşamı vardıktan sonra silahlı kişilerce kaçırılan İştevi'nin cansız bedeni, kentteki bir hastanenin dışında bulundu. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre güvenlik kaynakları, vücudunda kurşun yaraları olan İştevi'nin kaçırıldığı sırada yanında erkek kardeşinin de bulunduğunu belirtti. İştevi'nin kardeşinin, araçlarına yapılan silahlı saldırıdan yaralı kurtulduğu bildirildi.

BM DESTEKLİ HÜKÜMET: ALÇAKÇA BİR TERÖR EYLEMİ

İştevi'ye yönelik suikastı henüz hiçbir silahlı grup üstlenmedi.Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilip öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanmaların ardından kaosa sürüklenen Libya'da; ikisi Trablus, diğeri ise Tobruk'ta olmak üzere üç farklı hükümet bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM) birbiriyle rekabet hâlindeki bu hükümetlerden Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor. Öldürülen Misurata Belediye Başkanı İştevi de Fayiz es Serrac liderliğindeki bu hükümeti destekleyen isimlerdendi.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, "hoşgörü ve itidal sembolü" olarak tanımladığı İştevi'nin "alçakça gerçekleştirilen bir terör eyleminde" öldürülmesinden sorumlu olanların adalete teslim edileceğine dair söz verdi. BM Libya Özel Temsilcisi Hassan Salame de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Yaklaşık 400 bin nüfusu bulunan Misurata, Libya'nın görece güvenli kentleri arasında gösteriliyor. Ancak Ekim ayında kentteki adliye sarayına DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı intihar saldırısında dört kişi hayatını kaybetmişti. Misurata'daki milis güçleri geçen sene DEAŞ'ın bölgedeki bir başka sahil kenti Sirte'den temizlenmesinde önemli rol oynamıştı.