18/12/2017 08:05


İngiltere'yi şok eden haber İngiliz diplomat yol kenarında ölü bulundu

Rebecca Dykes

Beyrut’taki Britanya Büyükelçiliği’nde çalışan 30 yaşındaki İngiliz diplomat Rebecca Dykes iddiaya göre tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü. Dykes'in cansız bedeni otoyol kenarında bulundu

Dykes’ın Ocak 2017’den bu yana Büyükelçiliğe bağlı Uluslararası Gelişim Departmanı’nda program ve politika müdürü olarak çalıştığı açıklandı. Britanya’nın Lübnan Büyükelçisi Hugo Shorter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Tüm büyükelçilik bu haberle derinden sarsıldı. Düşüncelerimiz Becky’nin ailesi, dostları ve iş arkadaşlarıyla birlikte” yazdı.Dışişleri Bakanlığı ise soruşturmayla ilgili Lübnanlı yetkililerle temas halinde olunduğunu duyurdu.

BBC'nin Beyrut muhabiri Martin Patience'ın aktardığına göre Rebecca Dykes Cuma gecesi bir iş arkadaşının veda partisi için Beyrut'un popüler eğlence merkezlerinden Gemmayzeh'deydi. Dykes'ın gece yarısı bardan ayrıldığı sırada kaçırıldığı bildiriliyor. Lübnan polisi ölüm nedeninin tespiti için ikinci bir otopsi yapılacağını duyurdu.

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