18/12/2017 07:54


İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 mevziyi vurdu

Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeybatısında El-Bahriyye, Askalan ve El-Vaha olarak bilinen 3 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail polisinden dün yapılan açıklamada Gazze'den fırlatıldığı öne sürülen iki roketten birinin Askalan (Aşkelon) bölgesinde boş alana isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı ifade edilmişti.

İlgili Haberler
tren kazası

ABD'de raydan çıkan hızlı tren normalden 3 kat daha hızlı gidiyormuş

balistik füze

Suudi Arabistan'a atılan balistik füze havada imha edildi

Binyamin Netanyahu

Kudüs kararını veto eden ABD'ye İsrail Başbakanından teşekkür

Filistin

Filistinli yönetici 'ABD'nin vetosu uluslararası topluma saygısızlık'

Son Dakika Haberleri
cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanından ABD'nin Kudüs vetosuna karşı flaş hamle

Battal İlgezdi

İçişleri Bakanlığı Battal İlgezdi hakkında açıklama yaptı

mevlut cavusoglu

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi için çaba sarf ettik ancak çözemedik, bunun sorumlusu Türkiye değil

ATMB Turk Eximbank Genel Muduru Adnan yildirim

Adnan Yıldırım’a Türkiye ve Dünya Ticaretine Katkı Ödülü

 Yazarlarımız
NECDET SIVASLI

Çin, Türkiye’yi yatırım Üssü seçti

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin hemen her alanda hızla ilerlediğini görüyoruz. 2018 yılı Çin’de “Türkiye Yılı” ilan edildi. Bu yılı en iyi şekilde değerlendirebilirsek, iki ...

Devam