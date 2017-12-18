İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 mevziyi vurdu

Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeybatısında El-Bahriyye, Askalan ve El-Vaha olarak bilinen 3 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail polisinden dün yapılan açıklamada Gazze'den fırlatıldığı öne sürülen iki roketten birinin Askalan (Aşkelon) bölgesinde boş alana isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı ifade edilmişti.