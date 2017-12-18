18/12/2017 07:50


Dünyanın en işlek havalimanında mahsur kaldılar

Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı

ABD'deki Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı'nda elektrik kesintisi nedeniyle birçok yolcu mahsur kaldı ve uçuşlar ertelendi

Dünyanın en işlek havalimanı olarak bilinen ABD'nin Georgia eyaletindeki havalimanının tüm operasyonlarını etkileyen elektrik kesintisi eyalete elektrik sağlayan firmanın yer altı tesislerinden birinde meydana gelen yangın sebep oldu.Atlanta Belediye Başkanı Kasim Reed, yerel saatle 13.00 sularında başlayan elektrik kesintisinin gece yarısı itibariyle sona ereceği ve uçuşların yeniden normale döneceği bilgisini paylaştı.

Sorun yaşayan yolcuların problemlerini gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Reed, kesintiye neden olan yangının havalimanının ana elektrik hatlarına zarar vermesi sebebiyle yeniden elektrik sağlanmasının zaman aldığını ifade etti.ABD medyasında yer alan haberlere göre, havalimanında söz konusu elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık bin uçuş gecikti.

ABD'nin en önemli havalimanlarından biri sayılan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, yıllık yolcu sayısı bakımından dünyanın en işlek havalimanı olarak gösteriliyor.

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