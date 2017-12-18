18/12/2017 07:43


Kiliseye yönelik saldırıda can kaybı artıyor

kiliseye intihar saldırısı

Pakistan'daki bir kiliseye yönelik düzenlenen intihar saldırısının sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti

Saldırı Afganistan sınırına 65 kilometre mesafedeki Ketta kentinde gerçekleşti. 10'dan fazla kişinin de yaralandığı saldıryı IŞİD üstlendi. Güvenlik güçlerinin kiliseye bombalı yeleklerle girmeye çalışan saldırganları kapıda durdurmayı başardığı aktarıldı.

Bölgenin içişleri bakanı Sarfaraz Bugti, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırganların durdurulması ile "400 kişinin hayatının kurtarıldığı" mesajını paylaştı. Saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığı, diğerinin ise polisle çatışmaya girdiği belirtiliyor.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili kent çapında takip operasyonları başlattığı, saldırının gerçekleştiği bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı bildiriliyor. Bölgede daha önce de Şii Müslüman toplumunu hedef alan intihar saldırıları yaşanmıştı. Ketta'daki Hristiyan azınlığın da çeşitli saldırılarla hedef alınması sonrası şehirdeki kilise çevresine güvenlik yerleştirilmişti.

 
İlgili Haberler
tren kazası

ABD'de raydan çıkan hızlı tren normalden 3 kat daha hızlı gidiyormuş

balistik füze

Suudi Arabistan'a atılan balistik füze havada imha edildi

Binyamin Netanyahu

Kudüs kararını veto eden ABD'ye İsrail Başbakanından teşekkür

Filistin

Filistinli yönetici 'ABD'nin vetosu uluslararası topluma saygısızlık'

Son Dakika Haberleri
cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanından ABD'nin Kudüs vetosuna karşı flaş hamle

Battal İlgezdi

İçişleri Bakanlığı Battal İlgezdi hakkında açıklama yaptı

mevlut cavusoglu

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi için çaba sarf ettik ancak çözemedik, bunun sorumlusu Türkiye değil

ATMB Turk Eximbank Genel Muduru Adnan yildirim

Adnan Yıldırım’a Türkiye ve Dünya Ticaretine Katkı Ödülü

 Yazarlarımız
NECDET SIVASLI

Çin, Türkiye’yi yatırım Üssü seçti

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin hemen her alanda hızla ilerlediğini görüyoruz. 2018 yılı Çin’de “Türkiye Yılı” ilan edildi. Bu yılı en iyi şekilde değerlendirebilirsek, iki ...

Devam