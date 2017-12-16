16/12/2017 08:14


Yunanistan'da Trump'a Kudüs tepkisi

yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki nedeniyle protesto gösterisi düzenledi

Bazı sol gruplar ve başkentte yaşayan Filistinlilerin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

"Filistin'e özgürlük" pankartları taşıyan ve "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan atan gruptakiler, İsrail'in Atina'daki Büyükelçiliğinin kapatılması çağrısında bulundu. Gösteri sırasında güvenlik önlemi alındığı gözlendi. 


deprem haberleri
Gaziantep'te korkutan deprem
Banu A.
Üniversiteli genç kız silahları bakın nerede saklamış
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKPM Trump'ın Kudüs kararını görüşecek
Atatürk Havalimanı
Atatürk Havalimanı’nda insan kaçakçısı 3 kişi tutuklandı
terörist
Yakalanan PKK'lı terörist karakolda intihar etti
İlgili Haberler
Bitcoin

Bitcoin üzerinden IŞİD'e para göndermekle suçlandı

deniz altı kablolar

İngiltere 'Rusya interneti kesebilir NATO tedbir almalı'

Java Adası

7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Brexit müzakereleri

AB ve İngiltere arasında Brexit müzakereleri konusunda anlaşma

Son Dakika Haberleri
deprem haberleri

Gaziantep'te korkutan deprem

Banu A.

Üniversiteli genç kız silahları bakın nerede saklamış

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

AKPM Trump'ın Kudüs kararını görüşecek

Atatürk Havalimanı

Atatürk Havalimanı’nda insan kaçakçısı 3 kişi tutuklandı

 Yazarlarımız
vatan OZ

Nardugan Bayramınız kutlu olsun

Ölümsüzlüğün simgesi olarak kabul ettikleri ve Türk Mitolojisi'ne göre tüm insanların türediği ağaç olan Akçaçam Ağaçları'nı süslerler. Türkler, bu ağaçların altında, çevresinde geleneksel oyunlar oynar, kopuz eşliğinde şarkılar söyler ve eğlenceler düzenler. Nardugan nedir ? ...

Devam