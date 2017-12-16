7,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da nüfusun en yoğun bulunduğu Java Adası'nda meydana gelen 7,3 şiddetindeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Batı Java'da 62 yaşında bir kadın ve Orta Java'da 80 yaşındaki bir erkeğin çöken evlerin altında kalarak öldüğünü aktaran Nugroho, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği Tasikmalaya, Pangandaran ve Ciamis bölgelerinde 40'tan fazla evin çöktüğünü, 65 evin yanı sıra hastane gibi bazı kamu kurumlarının da zarar gördüğünü ifade etti.

Merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan ve 105 kilometre derinlikte yaşanan depremin büyüklüğünü Endonezya Meteoroloji Ajansı 7,3, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise 6,5 olarak duyurmuştu.Bu arada, depremin küçük çaplı hissedildiği başkent Cakarta'da şu ana kadar can ya da mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. Yaklaşık 30 saniye süren depremin ardından verilen tsunami alarmının da iki saat sonra da kaldırıldığı açıklanmıştı.