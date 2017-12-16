Amsterdam Schiphol Havalimanında bıçaklı saldırgan vuruldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda güvenlik görevlilerini tehdit ettiği öğrenilen bıçaklı kişi ekipler tarafından vuruldu

Bacağından vurulup yaralanan şüpheli önce gözaltına alındı sonra helikopter ile hastaneye kaldırıldı.Olay nedeniyle havaalanında tren seferleri bir süre iptal edildi.Hollanda polisi, yerel saatle 17:30'da durumun normale döndüğünü, havaalanında güvenliğin sağlandığını ve tren seferlerinin yeniden başladığını açıkladı.

Polis Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden bir adam polis tarafından vuruldu. Durum güvenli. Şüpheli gözaltına alındı."

Kraliyet Özel Birlikleri tarafından, gün içinde olaya ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor.

Avrupa'nın en işlek beş havalimanınından biri

Amsterdam'ın merkezinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Schiphol, 1916'da askeri bir havalimanı olarak açılmış, 1949'dan itibaren Hollanda'nın en büyük sivil havalimanı olmuştu.Schiphol halen Avrupa'nın en işlek beş havalimanından biri.Havalimanını 2016 yılında yaklaşık 63 milyon 600 bin yolcu kullanmıştı.