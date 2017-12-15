15/12/2017 13:55


Putin ile ilgili bilinmeyeni yakın arkadaşı açıkladı

Vladimir Putin

Rus lideri Putin'in yakın arkadaşı eski atlet Vasily Shestakov Dozhd Gazetesi´ne verdiği röportajda, Putin'in filmlerde dublörlük yaptığını söyledi

Shestakov 1972 yılında “Izhora Batallion” filminde ve 1974´te “Blockade” filminde Putin´le birlikte Alman askerini canlandırdıkları roller aldıklarını aktardı.

Shestakov “O zamana göre iyi para veriyorlardı. Mühendislik olarak ayda 110 ruble (yaklaşık 132 dolar) alıyordum. Ama filmlerde çalıştığımızda günde 75 ruble (yaklaşık 95 dolar) kazanıyordum. Çok iyi bir paraydı bu” diye konuştu. Habere göre yine eski bir atlet olan ve sonradan profesyonel dublör olarak çalışan Nikolai Vashshilin de Doszdh Gazetesi´ne Putin´in dublör olarak görev aldığını söyledi.

 

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