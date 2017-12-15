15/12/2017 11:33


İsrail Başbakanı Netanyahu 7. kez ifade verdi

netanyahu

İsrail polisi, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Bünyamin Netanyahu'nun 7. kez ifadesine başvurdu

İsail Başbakanı Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde Kudüs'teki ofisinde polis tarafından sorgulandığı bildirildi.Netanyahu, geçtiğimiz ay da polis tarafından konutunda sorgulanmıştı. Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Tüm iddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor. Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

 

netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu 7. kez ifade verdi
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