15/12/2017 07:36


AB Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

AB ve rusya

Avrupa Birliği (AB), tarafından alınan karara göre Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı iddiasıyla Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatacak

Brüksel’de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını açıkladı.Tusk mesajında, "AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzatma konusunda birleşti." ifadelerini kullandı.

Ekonomik yaptırımlar

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2018’de son buluyordu. AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.


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