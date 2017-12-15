15/12/2017 07:22


AB ülkelerinin liderlerinden Kudüs açıklaması

Avrupa Birliği liderleri

Brüksel'de bulunan AB konseyi binasında toplanan 28 üyeli AB'nin devlet ve hükümet başkanları, Kudüs krizin görüşmek üzere toplandı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'le ilgili açıklamada bulundu. Tusk, açıklamasında, "AB liderleri iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığı ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit etti." denildi.

AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.

Sonuç bildirgesi

Zirvenin ilk günü sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde, üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulamaya konulmasından duyulan memnuniyet belirtildi.Avrupa Savunma Fonu konusunda daha fazla çalışma çağrısı yapılarak, Avrupa Savunma Sanayisi Geliştirme Programı'nın 2018'de hızlı bir şekilde kabul edilmesi istendi.

"İklim Değişikliği" başlığı altında ise AB ve üye devletlerin Paris anlaşmasının tam ve hızlı bir şekilde uygulanması yükümlülüğüne bağlı olduğu, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynamaya devam edeceği aktarıldı.

Sonuç bildirgesinin sonunda Kudüs'e değinilerek, "AB, iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığını ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit eder." ifadesine yer verildi.

AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.


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