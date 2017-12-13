İngiltere'de Kalbi Dışarıda Doğan Bebek Kurtarıldı
İngiltere'nin Leicester kentinde, çok nadir görülen bir hastalık nedeniyle kalbi dışarıda doğan bir bebeğin kalbi, doğumun hemen ardından gerçekleştirilen üç ameliyatla göğüs kafesine geri konuldu.
AVRUPA\LONDRA - İngiltere'nin Leicester kentinde, çok nadir görülen bir hastalık nedeniyle kalbi dışarıda doğan bir bebeğin kalbi, doğumun hemen ardından gerçekleştirilen üç ameliyatla göğüs kafesine geri konuldu.Göğüs kemiği olmadan dünyaya gelen Vanellope Hope Wilkins, üç hafta önce sezaryanla doğdu.Her bir milyon doğumda bir iki kez görülen Ectopia cordis adlı hastalık nedeniyle Vanellope kalbi dışarıda doğmuştu.Ectopia cordis hastası bebekler genelde ölü doğuyor.Hastaneden yapılan açıklamada, İngiltere'de bu şekilde doğup, hayatta kalmayı başaran herhangi bir bebek olmadığını söyledi.Venellope'un annesi Naomi Findlay "Ultrasonda kalbinin dışarıda olduğunu görmek gerçek bir şoktu, çünkü ne olacağını bilmiyorduk" dedi.
Naomi Findlay ve Dean Wilkins çifti, bu duruma karşın, kan testinde herhangi bir kromozom bozukluğu olmadığı ortaya çıkınca, bebeği dünyaya getirmeye karar verdi.Dean Wilkins "Hayatta kalma şansı çok düşük olduğundan, kürtaj yaptırmamız tavsiye edildi, hayatta kalacağına bizden başka inanan yoktu" dedi.Vanellope'un aslında 24 Ocak'ta doğması bekleniyordu, ancak enfeksiyon ve kalbin zarar görmesi riskini azaltmak için 22 Kasım'da sezaryenle dünyaya gekirildi Doğumda aralaranda kadın doğum uzmanları, kalp cerrahları, anestezi uzmanları ve ebelerin olduğu 50 sağlık görevlisi hazır bulundu.