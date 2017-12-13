İngiltere'de Kalbi Dışarıda Doğan Bebek Kurtarıldı

İngiltere'nin Leicester kentinde, çok nadir görülen bir hastalık nedeniyle kalbi dışarıda doğan bir bebeğin kalbi, doğumun hemen ardından gerçekleştirilen üç ameliyatla göğüs kafesine geri konuldu.

AVRUPA\LONDRA - İngiltere'nin Leicester kentinde, çok nadir görülen bir hastalık nedeniyle kalbi dışarıda doğan bir bebeğin kalbi, doğumun hemen ardından gerçekleştirilen üç ameliyatla göğüs kafesine geri konuldu.Göğüs kemiği olmadan dünyaya gelen Vanellope Hope Wilkins, üç hafta önce sezaryanla doğdu.Her bir milyon doğumda bir iki kez görülen Ectopia cordis adlı hastalık nedeniyle Vanellope kalbi dışarıda doğmuştu.Ectopia cordis hastası bebekler genelde ölü doğuyor.Hastaneden yapılan açıklamada, İngiltere'de bu şekilde doğup, hayatta kalmayı başaran herhangi bir bebek olmadığını söyledi.Venellope'un annesi Naomi Findlay "Ultrasonda kalbinin dışarıda olduğunu görmek gerçek bir şoktu, çünkü ne olacağını bilmiyorduk" dedi.

Naomi Findlay ve Dean Wilkins çifti, bu duruma karşın, kan testinde herhangi bir kromozom bozukluğu olmadığı ortaya çıkınca, bebeği dünyaya getirmeye karar verdi.Dean Wilkins "Hayatta kalma şansı çok düşük olduğundan, kürtaj yaptırmamız tavsiye edildi, hayatta kalacağına bizden başka inanan yoktu" dedi.Vanellope'un aslında 24 Ocak'ta doğması bekleniyordu, ancak enfeksiyon ve kalbin zarar görmesi riskini azaltmak için 22 Kasım'da sezaryenle dünyaya gekirildi Doğumda aralaranda kadın doğum uzmanları, kalp cerrahları, anestezi uzmanları ve ebelerin olduğu 50 sağlık görevlisi hazır bulundu.

Doğumdan 50 dakika sonra Vanellope kalbi vücuda geri koymak için yapılan üç ameliyatın ilkine girdi. Son ameliyattaysa, bebeğin derisi. göğsünde açılan deliği kapatmak için kullanıldı. Pediatrik Kardiyolog Frances Bu'Lock, "Doğumdan önce durum hiç iyi gözüküyordu ama şimdi çok daha iyi. Vanellope'un durumu iyi ve çok dirençli bir bebek olduğunu gösterdi. İleride kalbin korunması için kemik benzeri bir madde kullanabiliriz, 3 boyutlu baskı ya da bebekle birlikte büyüyecek organik bir malzeme" dedi. ABD'de de bu şekilde doğan birkaç bebek hayatta kalmayı başarmıştı. Bunlar arasında Teksas'ta 2012'de dünyaya gelen Audrina Cardenas da vardı. Audrina da kalbin göğse konması için bir ameliyat geçirdi ve üç ay sonra taburcu oldu. Audrina'nın göğsüne de kalbi korumak için plastik bir koruma konuldu.Vanellope'un ameliyat olduğu Glenfield Hastanesi, bebeğin önünde hala uzun bir yol bulunduğunu, en büyük riskin de enfeksiyon olduğunu belirtti.

Kaynak: BBC TURKCE