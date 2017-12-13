13/12/2017 08:30


Sınırdaki protestoculara İsrail müdahale etti yaralılar var

Kudüs ve Gazze

İsrail askerleri, Kudüs kararına protesto eden Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırındaki Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sonucunda 45 kişinin yaralandığı öğrenildi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırında yaşanan olaylarda, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 45 Filistinli yaralandı. Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere karşı gerçek ve plastik mermiler kullandığı müdahalesinde Gazze sınırında 9, Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ise 36 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan göz yaşartıcı gaz nedeniyle Batı Şeria ve Kudüs'te 60, Gazze'de 19 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

 

Kudüs ve Gazze
Sınırdaki protestoculara İsrail müdahale etti yaralılar var
Mahmud Abbas ve Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile bir araya geldi
Hollanda
ABD'nin Kudüs kararı Hollanda'da protesto edildi
Filistinli Muhammed
Down sendromlu Filistinli genç Türkiye'ye getirilecek
Nur Yerlitaş
Nur Yerlitaş'ın savunması ortaya çıktı
İlgili Haberler
Hollanda

ABD'nin Kudüs kararı Hollanda'da protesto edildi

Avusturya patlama

Avusturya'daki patlamanın nedeni ne

deprem haberleri

İran'ın güneydoğusunda korkutan deprem

gazze saldırı

İsrail Gazze'ye saldırdı iki Filistinli hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
Mahmud Abbas ve Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile bir araya geldi

Filistinli Muhammed

Down sendromlu Filistinli genç Türkiye'ye getirilecek

Nur Yerlitaş

Nur Yerlitaş'ın savunması ortaya çıktı

Ali Kızıltuğ

Halk Ozanı Ali Kızıltuğ hayata veda etti

 Yazarlarımız
turker erturk

İktidar Türkiye'nin Yumuşak Karnı

AVRUPA\LONDON  - Türkiye’yi yöneten iktidar iradesi, Kudüs konusuna “mal bulmuş mağribi” gibi atladı. Amaç çok net; Kudüs üzerinden din istismarı yapmak, Zarrab ve Man Adası ...

Devam