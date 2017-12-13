Sınırdaki protestoculara İsrail müdahale etti yaralılar var

İsrail askerleri, Kudüs kararına protesto eden Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırındaki Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sonucunda 45 kişinin yaralandığı öğrenildi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırında yaşanan olaylarda, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 45 Filistinli yaralandı. Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere karşı gerçek ve plastik mermiler kullandığı müdahalesinde Gazze sınırında 9, Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ise 36 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan göz yaşartıcı gaz nedeniyle Batı Şeria ve Kudüs'te 60, Gazze'de 19 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.