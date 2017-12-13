13/12/2017 08:24


ABD'nin Kudüs kararı Hollanda'da protesto edildi

Hollanda

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararı Hollanda'nın Lahey kentinde protesto edildi

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfı (PGNL) tarafından organize edilen gösteriye, aralarında Hollandalıların da bulunduğu 200 kişilik grup katıldı.Lahey ABD Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan gösteri, güvenlik gerekçesiyle Lahey tren istasyonunun yanındaki Koekamp Meydanı'na alındı.Vakıf Başkanı tarafından gösteri öncesi ABD Büyükelçiliğine tepki mektubu teslim edildi.

"Kudüs Filistin'in başkentidir", "Filistin özgür olmadan, bizim özgürlüğümüz eksiktir" ve "İsrail'in Gazze kuşatmasına son ver" yazan döviz ve pankartlar açan göstericiler, çeşitli sloganlar attı.PGNL adına yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'un, işgal altındaki Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı yönündeki açıklamaya tepki gösterildi.İsrail'in, Kudüs'ü kendi başına başkent ilan edemeyeceği için onların yerine bunu ABD'nin yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Trump'ın aldığı karara karşı yaptığımız protestoyla aslında batının Ortadoğu'da 100 yıl önce başlattığı ve halen devam eden şiddete karşı da tepkimizi gösteriyoruz. Trump'un uyguladığı şiddeti derhal durdurmasını, diğer batı ülkelerinin de müzakere ederek İsrail'e verdikleri desteğin son bulmasını istiyoruz. Bizim direnişimiz, batının arzusunu önleyecek ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını engelleyecektir."


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