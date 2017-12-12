Avusturya'daki patlamanın nedeni ne

Avusturya'nın Baumgarten kasabasındaki bir doğalgaz istasyonunda meydana gelen patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı

Baumgarten'da meydana gelen patlamanın bir doğalgaz deposunda gerçekleştiği belirtiliyor. Kurtarma helikopterleri ve ambulansların olay yerine sevk edildiği belirtilirken polis, vatandaşlara olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı.Die Presse gazetesi, Avusturyalı yetkililerin, Avrupa'nın en büyük gaz istasyonları arasında bulunan istasyondaki patlamada ölü bulunma ihtimalinin gözardı edilmediği açıklamasına yer verdi. Bu olaydan kısa süre sonra bir kişinin patlamada hayatını kaybettiği haberi geldi.

Patlamanın ardından gaz istasyonunda büyük bir yangının başladığı aktarıldı. Kurtarma helikopterleri tarafından çevrelenen bölgeye, 10 itfaiye ve dört ambulans gönderildi. Görgü tanıkları, patlamanın şiddetini "deprem oldu sandık" diyerek açıkladı.

Polis yetkilileri, çevredeki vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Patlamanın yarattığı ısının şiddetiyle, olay yeri civarına park etmiş olan otomobiller adeta eridi. Avusturya polisi patlamaya teknik arızanın yol açtığını duyurdu.

Baumgarten doğalgaz aktarma merkezi ülkeye Rusya, Norveç ve diğer ülkelerden gelen doğalgazı dağıtma görevini yerine getiriyor.Yılda 40 milyar metreküp gazın dağıtımından sorumlu olan Slovakya sınırındaki merkez aynı zamanda Avrupa'nın da en önemli doğalgaz aktarma merkezlerinden birisi.

SLOVAKYA'DAN GAZ AKIŞI DURDU

Slovakyalı yetkililer de patlama sonrası Slovakya'dan Avusturya'ya olan gaz akışının durduğunu duyurdu.

AVRUPA'DA GAZ FİYATLARI REKOR KIRDI

Patlamanın ardından İtalya'da doğalgazın toptan gün öncesi fiyatı yüzde 97 oranında artarak megavat saati 47 euro'ya yükseldi.Bu şu ana kadar ülkede kaydedilen en yüksek rakam oldu.İngiltere'de de acil teslim edilen gazın fiyatı kalori başına yüzde 35 oranında artarak 92 peni oldu. Bu rakamın 2013'ten beri görülmediği kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet