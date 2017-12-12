İsrail ordusu Gazze'deki tarım arazilerine saldırdı

Gazze'nin kuzey sınırındaki tarım arazilerine İsrail tarafından top ateşi açıldı

Alınan son bilgiye göre, Gazze sınırında konuşlanan İsrail topçu birlikleri Beyt Lahya kentindeki tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.İsrail ordusu tarafından yapılan ve yerel basında yer alan yazılı açıklamada ise top ateşinin Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait noktaları hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Yedioth Ahronoth gazetesinin duyurduğu haberde, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den atılan bir füzeyi etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Ayrıca, Gazze'ye sınırı olan İsrail kentlerinde, füzenin etkisiz hale getirilmesi sırasında sirenlerin çaldığı ifade edildi. İsrail ordusundan gazetenin haberinde geçen olaylarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.