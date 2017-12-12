12/12/2017 11:04


İsrail ordusu Gazze'deki tarım arazilerine saldırdı

Gazze saldırı

Gazze'nin kuzey sınırındaki tarım arazilerine İsrail tarafından top ateşi açıldı

Alınan son bilgiye göre, Gazze sınırında konuşlanan İsrail topçu birlikleri Beyt Lahya kentindeki tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.İsrail ordusu tarafından yapılan ve yerel basında yer alan yazılı açıklamada ise top ateşinin Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait noktaları hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Yedioth Ahronoth gazetesinin duyurduğu haberde, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den atılan bir füzeyi etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Ayrıca, Gazze'ye sınırı olan İsrail kentlerinde, füzenin etkisiz hale getirilmesi sırasında sirenlerin çaldığı ifade edildi. İsrail ordusundan gazetenin haberinde geçen olaylarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.


On numara çekiliş
On numara çekiliş sonuçları belli oldu 11 Aralık 2017
Tuvana Türkay Alper Potuk
Ünlü çiftin ayrılığında aldatma şüphesi
Mircea Lucescu
Lucescu'dan Bayern Münih Beşiktaş eşleşmesi hakkında ilk açıklama
Bayern Münih beşiktaş maçı
Beşiktaş Almanya'ya taraftar götürmeyecek
zam haberleri
Ocak ayında kime ne kadar zam yapılacak
İlgili Haberler
Avusturya patlama

Son dakika Avusturya'da gaz istasyonunda patlama oldu

Charles Jenkins

52 yıl önce Kuzey Kore'ye firar eden ABD askeri hayatını kaybetti

New York saldırgan

New York saldırısının şüphelisi hastaneye kaldırıldı

Kolombiya protesto

Kolombiya'da Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterisi

Son Dakika Haberleri
On numara çekiliş

On numara çekiliş sonuçları belli oldu 11 Aralık 2017

Tuvana Türkay Alper Potuk

Ünlü çiftin ayrılığında aldatma şüphesi

Mircea Lucescu

Lucescu'dan Bayern Münih Beşiktaş eşleşmesi hakkında ilk açıklama

Bayern Münih beşiktaş maçı

Beşiktaş Almanya'ya taraftar götürmeyecek

 Yazarlarımız
turker erturk

İktidar Türkiye'nin Yumuşak Karnı

AVRUPA\LONDON  - Türkiye’yi yöneten iktidar iradesi, Kudüs konusuna “mal bulmuş mağribi” gibi atladı. Amaç çok net; Kudüs üzerinden din istismarı yapmak, Zarrab ve Man Adası ...

Devam