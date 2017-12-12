12/12/2017 11:01


52 yıl önce Kuzey Kore'ye firar eden ABD askeri hayatını kaybetti

Charles Jenkins

1965 yılında Kuzey Kore'ye firar eden eski ABD askeri Charles Jenkins 77 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti

1960'larda Kuzey Kore'ye firar eden 4 ABD askerinden biri olan Jenkins, Pyongyang yönetimi tarafından neredeyse 40 yıl boyunca esir tutuldu.Kuzey Kore'de cezaevindeyken tanıştığı Japon Hitomi Soga ile evlenen ve 2004'te Japonya'ya gitmesine izin verilen Jenkins, sonrasında yaptığı söyleşilerde 24 yaşındayken firar etmesini, çok zor ve yoksunlukla geçen uzun yıllara mal olan bir hata olarak nitelemişti.O dönemde firar eden ABD askerlerinden serbest bırakılan tek kişi olan Jenkins, devriye gezerken öldürülmekten veya Vietnam Savaşı'na gönderilmekten korktuğunu açıklamıştı.

Jenkins, Kuzey Kore'ye geçtiğinde Rusya Büyükelçiliğinden sığınma talebinde bulunmayı ve esir değişimi çerçevesinde ABD'ye geri dönmeyi planladığını da itiraf etmişti. 

Eski ABD askerinin eşi Soga da 1970'ler ve 1980'lerde Kuzey Kore casuslarına Japon kültürü ve dilini öğretmek için kaçırılan 13 Japon'dan biriydi. Soga'nın 2002'de Japonya'ya dönmesine izin verilmişti.Charles Jenkins, Japonya'da da ABD askeri mahkemesinde yargılanmış ve 25 gün hapse mahkum edilmişti.Jenkins ve Soga'nın, Kuzey Kore'de dünyaya gelen, 2004'de babalarıyla Japonya'ya gitmelerine izin verilen 2 kız çocukları buluyor.


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