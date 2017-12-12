12/12/2017 07:52


New York saldırısının şüphelisi hastaneye kaldırıldı

New York saldırgan

ABD'nin Manhattan bölgesinde dün yaşanan terör saldırısının ardından Bangladeş asıllı Akayed Ullah olduğu tespit edilen şüpheli vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

New York Polis Şefi James O’Neil, ilk belirlemelere göre; şüphelinin saldırıyı vücuduna bağladığı ‘düşük teknoloji’ elyapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Yetkililer boru tipi bombanın erken patladığı ve bu nedenle de can kaybı yaşanmadığını ve zararın görece az olduğunu belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayı “terör saldırısı teşebbüsü” olarak nitelendirdi. CNN’e bilgi veren bir polis yetkilisine göre; 7 yıldır Brooklyn’de yaşadığı öğrenilen Ullah, soruşturmayı yürüten dedektiflere konuştu ve patlayıcıyı internetten bakarak, çalıştığı elektrik şirketinde yaptığını söyledi.

Associated Press haber ajansının polis yetkililerine dayandırdığı haberinde ise, Ullah’ın DEAŞ’tan etkilendiği ancak terör örgütüyle görünür bir bağlantısının bulunmadığı ve ‘muhtemelen’ tek başına hareket ettiği belirtildi. Port Authority’deki Diego Fernandez adlı bir tanık, olay mahallini hızlıca terk edenlerin izdihama yol açtığını söyleyerek, “Herkes korkmuştu, koşuyor ve bağırıyorlardı” dedi. Marlyn Yu Sherlock adlı bir tanık ise terminaldeki bir mağazada olduğunu, patlama sırasında insanların çığlık çığlığa metrodan panikle koşarak çıktığını söyledi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’a da olayla ilgili brifing verildi.


On numara çekiliş
On numara çekiliş sonuçları belli oldu 11 Aralık 2017
Tuvana Türkay Alper Potuk
Ünlü çiftin ayrılığında aldatma şüphesi
Mircea Lucescu
Lucescu'dan Bayern Münih Beşiktaş eşleşmesi hakkında ilk açıklama
Bayern Münih beşiktaş maçı
Beşiktaş Almanya'ya taraftar götürmeyecek
zam haberleri
Ocak ayında kime ne kadar zam yapılacak
İlgili Haberler
Avusturya patlama

Son dakika Avusturya'da gaz istasyonunda patlama oldu

Gazze saldırı

İsrail ordusu Gazze'deki tarım arazilerine saldırdı

Charles Jenkins

52 yıl önce Kuzey Kore'ye firar eden ABD askeri hayatını kaybetti

Kolombiya protesto

Kolombiya'da Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterisi

Son Dakika Haberleri
On numara çekiliş

On numara çekiliş sonuçları belli oldu 11 Aralık 2017

Tuvana Türkay Alper Potuk

Ünlü çiftin ayrılığında aldatma şüphesi

Mircea Lucescu

Lucescu'dan Bayern Münih Beşiktaş eşleşmesi hakkında ilk açıklama

Bayern Münih beşiktaş maçı

Beşiktaş Almanya'ya taraftar götürmeyecek

 Yazarlarımız
turker erturk

İktidar Türkiye'nin Yumuşak Karnı

AVRUPA\LONDON  - Türkiye’yi yöneten iktidar iradesi, Kudüs konusuna “mal bulmuş mağribi” gibi atladı. Amaç çok net; Kudüs üzerinden din istismarı yapmak, Zarrab ve Man Adası ...

Devam