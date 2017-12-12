New York saldırısının şüphelisi hastaneye kaldırıldı

ABD'nin Manhattan bölgesinde dün yaşanan terör saldırısının ardından Bangladeş asıllı Akayed Ullah olduğu tespit edilen şüpheli vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

New York Polis Şefi James O’Neil, ilk belirlemelere göre; şüphelinin saldırıyı vücuduna bağladığı ‘düşük teknoloji’ elyapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Yetkililer boru tipi bombanın erken patladığı ve bu nedenle de can kaybı yaşanmadığını ve zararın görece az olduğunu belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayı “terör saldırısı teşebbüsü” olarak nitelendirdi. CNN’e bilgi veren bir polis yetkilisine göre; 7 yıldır Brooklyn’de yaşadığı öğrenilen Ullah, soruşturmayı yürüten dedektiflere konuştu ve patlayıcıyı internetten bakarak, çalıştığı elektrik şirketinde yaptığını söyledi.

Associated Press haber ajansının polis yetkililerine dayandırdığı haberinde ise, Ullah’ın DEAŞ’tan etkilendiği ancak terör örgütüyle görünür bir bağlantısının bulunmadığı ve ‘muhtemelen’ tek başına hareket ettiği belirtildi. Port Authority’deki Diego Fernandez adlı bir tanık, olay mahallini hızlıca terk edenlerin izdihama yol açtığını söyleyerek, “Herkes korkmuştu, koşuyor ve bağırıyorlardı” dedi. Marlyn Yu Sherlock adlı bir tanık ise terminaldeki bir mağazada olduğunu, patlama sırasında insanların çığlık çığlığa metrodan panikle koşarak çıktığını söyledi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’a da olayla ilgili brifing verildi.