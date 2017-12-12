12/12/2017 07:34


İsrail askerleri Filistinlilere müdahale etti çok sayıda yaralı var

filistinli göstericiler

Batı Şeria ve Gazze'de İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalar sonucunda 62 kişi yaralanırken 104 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almasıyla başlayan gösteriler dün de devam etti. Batı Şeria ve Gazze'de İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu çatışmalarda Batı Şeria'da 9'u gerçek, 29'u plastik mermiyle olmak üzere 38 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca açıklamada, 14 Filistinlinin darbedildiği, 73'ünün ise gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda da 21 Filistinlinin gerçek, 3'ünün plastik mermiyle yaralandığı, 17'sinin de gazdan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.Filistin'in pek çok kentinde geçen perşembeden bu yana düzenlenen gösterilerde Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.


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