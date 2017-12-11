Türk Dünyası kenetlenmeli...

BAO heyeti, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Cemil Ünal ile ve Dernek Genel Sekreteri Selçuk Önal ile bir araya geldiler.

AVRUPA\LONDRA - Bütöv Azerbaycan Ocakları Başkanı Zahir Alisoy, BAO Merkez Konsey Üyesi Hakim Sadıklı, BAO İstanbul Temsilciliği üyeleri ve BAO üyesi Rizvan Hüseyinov Ankara’daki Azerbaycan Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

BAO heyeti, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Cemil Ünal ile ve Dernek Genel Sekreteri Selçuk Önal ile bir araya geldiler.

Görüşmelerde Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ konusu başta olmak üzere, Türk Dünyası’nın geleceğini ilgilendiren konular üzerinde duruldu. Türk Dünyasının sıkı biçimde bir araya gelip kenetlenme döneminden geçilmekte olduğu da dile getirildi.

Toplantı sırasında, Borçalı, Tebriz ve genel olarak Bütöv Azerbaycan hakkında bilgi verildi. Azerbaycan’ın askeri ve ekonomik yönden bölgede giderek güçlendiği ve Türkiye ile olan bağlarını daha da güçlendirme yönünde adımlar atılmaya başlandığı dile getirildi.