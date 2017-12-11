11/12/2017 15:15


New York'ta patlama oldu yaralılar var

new york patlama

New York'ın Manhattan bölgesinde bir otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alındı

New York Polis Departmanı Twitter'dan yaptığı açıklamada Manhattan'da henüz bilinmeyen bir sebeple bir patlama meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada A,C ve E terminallerinin ve tren hatlarının boşaltıldığını bildirildi. 

Olay yerini hızlı bir şekilde terk eden kişilerin izdihama neden olduğu belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters haber ajansı, New York itfaiyesinin liman bölgesinde bir patlamaya müdahale ettiğini duyurdu. Patlamanın 8. cadde, 42. sokakta gerçekleştiği bildirildi.

 

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