11/12/2017 08:04


Netanyahu'dan Cumhurbaşkanını kızdıracak açıklama

Netanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gerilimi arttıracak bir açıklamada bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terör devleti’ suçlamasına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yanıtı gecikmedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu şunları söyledi: “Erdoğan’ın sözleri İsrail’e saldırı niteliğindedir. Ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, yaptırımların delinmesi konusunda İran’a destek veren, Gazze’de teröristlere yardım edip masumları öldüren bir liderden ahlak dersi alacak değilim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, partisinin Sivas’taki kongresinde yaptığı konuşmada ABD ve İsrail’e ağır eleştirilerde bulunmuştu.Haritanın önüne geçerek İsrail’in topraklarını Filistinlilere karşı 1947’den bu yana nasıl genişlettiğini anlatan Erdoğan “İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu, gözleri bağlı olarak bu teröristler bakın ne halde sürüklüyorlar” demişti. Cumhurbaşkanı, bunları anlatırken salondan gelen “Kudüs bizimdir, bizim kalacak” sloganına da “İnşallah” diye karşılık vermişti.


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