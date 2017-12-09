09/12/2017 18:07


Türkiye Filistinlilere müdahale eden İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere, İsrailliler tarafından yapılan müdahaleyi protesto etti

Açıklamada, "Protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.


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