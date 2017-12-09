Türkiye Filistinlilere müdahale eden İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere, İsrailliler tarafından yapılan müdahaleyi protesto etti

Açıklamada, "Protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.