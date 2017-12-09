09/12/2017 08:30


İsrail Gazze Şeridine saldırdı yaralılar var

Gazze saldırı

İsrail güçleri tarafından Gazze Şeridine yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucunda 15 kişinin yaralandığı öğrenildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar sonucu 1'i çocuk 15 kişinin yaralandığını açıkladı.Kudra yaralıların Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İsrail'den saldırı açıklaması

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Orduya ait bir savaş uçağı Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir eğitim kampını ve cephaneyi vurdu." ifadesine yer verildi.Açıklamada, saldırıların gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen iki roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.Söz konusu roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise düştüğü yere dair arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Gazze'deki güvenlik kaynakları ise İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait 3 farklı noktaya hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.Kaynaklar, saldırılarda Gazze'nin Kuzeyindeki Eş-Şeyh Zayid bölgesinde 1, Gazze'nin batısında da 2 yerin hedef alındığını belirtti.

Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atıldığı iddia edildi.İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, İsrail'in güneyinde Necef Çölü yakınındaki Sderot'a düşen roketin, Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı belirtildi.Haberde, bu olay nedeniyle iki İsrail vatandaşının panik yaşadığı kaydedildi.Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.


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