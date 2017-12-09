09/12/2017 08:01


Filistin'den Kudüs kararının ardından ABD için flaş hamle

Filistin ve ABD

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri tarafından yapılan açıklamaya göre ABD ile Filistin-İsrail barış görüşmeleri, Kudüs kararından geri adım atana kadar askıya alındı

Genel Sekreter Saib Ureykat, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD tarafıyla, barış süreciyle ilgili görüşen her Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını tanımış demektir. Dolayısıyla ABD, Kudüs kararından dönene kadar barış süreciyle ilgili görüşme olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Ureykat, daha önce de ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararına dair "ABD bu kararla barış görüşmelerindeki rolüne son vermiştir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD, Başkan Trump'ın, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu. Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.


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