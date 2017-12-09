09/12/2017 07:46


Kanada'da ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterisi

kanadada müslümanlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına Kanada'da bir araya gelen yüzlerce kişi tepki gösterdi

Filistinliler İçin İnsan Hakları Dayanışma Grubu (SDHPP) öncülüğünde düzenlenen gösteriye Montreal Türk Kültür Merkezi, Kanada Türk Platformu, Kanada'daki Türkiye Sevdalıları Grubu, McGill Üniversitesindeki başta Filistinli Öğrenciler Topluluğu olmak üzere 5 öğrenci derneği, Montreal'de kurulu Filistin, Suriye, Irak, Pakistan ve diğer Müslüman topluluklara ait sivil toplum kuruluşları destek verdi.Kentteki cami ve mescitlerde kılınan cuma namazının ardından yürüyüşe geçen grup, "Özgür Kudüs" ve "Bağımsız Filistin" sloganları attı. Yaklaşık iki saat süren yürüyüş, ABD Başkonsolosluğu önünde sona erdi.

Türk ve Filistin bayraklarının dalgalandırıldığı gösteri için Montreal polisi ile diğer güvenlik birimleri tarafından önlem alındı.Eylemi düzenleyen sivil toplum kuruluşlarının ortak yazılı açıklamasında, Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, üç semavi dinin kutsal mekanlarından sayılan "peygamberler şehri" Kudüs'ü ve tarihi statüsünü korumanın sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için önemli bir görev olduğu belirtildi.Dünyada adalet, sevgi ve barışı inşa etmenin insanların birbirine saygı göstermesinden geçtiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihe baktığımızda Kudüs'ün özel yapısına saygı duyulmadığında ne büyük acılar yaşandığı dünya kamuoyunun malumudur. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD'nin kararı, sadece Birleşmiş Milletler kararlarına değil, Kudüs'ün tarihi, sosyal ve kültürel yapısına da aykırıdır. Dolayısıyla bu adım, uluslararası hukuk, tarih ve sosyal gerçeklerin de hiçe sayılmasıdır. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması gerek vicdan gerek hukuk gerekse tarih önünde hükümsüzdür. Montreal'de yaşayan Kanadalılar olarak, tüm gayri hukuki adımların karşısında durularak gelecek nesillerin barış ve güvenliğine sahip çıkılması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz."

Kanadalı Müslümanların, haklı davalarında Filistin halkı ve Kudüslülerin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, her din, millet ve inançtan sağduyu ve vicdan sahibi tüm insanlara mazlum Filistinlilerin yanında olma çağrısı yapıldı.


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