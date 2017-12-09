09/12/2017 07:43


Fransız Bakan'dan Trump'a Kudüs eleştirisi

Le Drian

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bir kanalda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs hakkında aldığı kararı eleştirdi

İnsanlığın olağanüstü gergin bir uluslararası ortamda olduğunu belirten Le Drian, "Sanıyorum özellikle Ortadoğu ve Yakındoğu'da, soğuk savaştan bu yana bu kadar zor bir dönem yaşamamıştık fakat bununla da sınırlı değil. Başkan Trump'ın, tam da bu dönemde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme prensibi ve aynı anda ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma inisiyatifi uluslararası hukuktan kopuk bir inisiyatiftir." dedi.Le Drian, Trump'ın bu kararının bölgede iki devletli bir çözüm uzlaşısını da sekteye uğrattığını vurguladı.

Fransız Dışişleri Bakanı, Fransa olarak bu kararı onaylamadıklarını ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açık bir şekilde bunu ifade ettiğini hatırlatarak, "Ben de bu sabah (dün) ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a bunu bir kez daha söyledim." diye konuştu.Bakan Jean-Yves Le Drian, daha önce de France Inter radyosunda katıldığı bir programda, Trump'ın kararının uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu belirtmiş ve bu inisiyatifin, barış sürecini başlatmaya engel olduğunu ifade etmişti.


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