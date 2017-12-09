09/12/2017 07:40


ABD'nin BM Temsilcisinden Kudüs ile ilgili flaş açıklama

Nikki Haley

ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, Donald Trump'ın Kudüs kararına ilişkin açıklama yaptı

Haley, yaptığı açıklamada ABD’nin Kudüs’ün sınırları konusunda bir taraf olmadıklarını söylerken, kutsal noktalarda bir değişikliğin savunucusu olmadıklarını dile getirdi. İsrail ve Filistinlilerle birlikte barış sürecine bağlı olduklarını söyleyen Haley, “İsrail asla BM ya da diğer ülkeler tarafından bir anlaşmaya zorlanmamalıdır” ifadesini de kullanarak, İsrail’e desteğini gösterdi.

 

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