Gölge Başbakanlar Buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüştü. İngiliz parlamentosunda basına kapalı gerçekleşen Kılıçdaroğlu- Corbyn görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü.

AVRUPA\LONDON - İngiltere ve Türkiye’nin gölge başbakan (Official Opposition and Shadow Ministers ) adayları Londra’da buluştu. Türkiye anamuhalafet partisi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ana muhalafet partisi olan İşçi Partisi (Labour) lideri Jeremy Corbyn ile görüştü. İngiliz parlamentosunda basına kapalı gerçekleşen Kılıçdaroğlu - Corbyn görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü

İnsan hakları ve azınlıklar ile Kıbrıs konusu

Corbyn ve Kılıçdaroğlu görüşmede, Türkiye’deki insan hakları ve azınlıklarla ilgili sorunların yanı sıra Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs konusunda da Rum tarafının uzlaşmaz tutumuyla masayı devirdiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs’ta Annan Planı'ndan sonra Türk tarafının cezalandırıldığını, Rum tarafının ise ödüllendirildiğini anlattı.

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Brexit süreciyle ilgili bilgi aldı

Kılıçdaroğlu da Corbyn’den İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili bilgi aldı. Brexit konusunda yeni bir referandumun gündemde olmadığını belirten Corbyn, izlenecek yolun müzakerelerde bazı hakların güvenceye alınması olduğunu söyledi.

Türkiye’ye davet etti

Corbyn’in ofisinde Türk çalışanların da olduğunu ve Türk yemeklerine büyük ilgi duyduğunu aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, İngiliz ana muhalefet liderini Türkiye’ye davet etti.

Kılıçdaroğlu, Londra temasları kapsamında düşünce kuruluşu Democratic Progress Institute'ün toplantısına iştirak etti.

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