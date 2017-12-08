08/12/2017 08:19


Rusya lideri Putin Kudüs konusunda ne düşünüyor

Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmede Kudüs konusu ele alındı

İsrail’in 1980 yılında aldığı Kudüs’ü ilhak kararının uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti. İki lider, ikili ve uluslararası konularda görüş teatisi için yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldılar.

 

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