08/12/2017 07:45


İsrail Gazze'ye savaş uçağı ve tanklarla saldırdı

gazze saldırı

İsrail tarafından Gazze Şeridine yönelik savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlendi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Orduya ait bir savaş uçağı ile tanklar, Gazze Şeridi'de terör örgütlerine ait iki hedefi vurdu." denildi. Açıklamada, saldırının gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen üç roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.Söz konusu roketlerden ikisinin Gazze tarafına, ikisinin de İsrail'in güneyinde boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtildi.

Ordu açıklamasında "Gazze'den İsrail'e düzenlenen tüm roket saldırıları için Hamas'ı sorumlu tuttukları" kaydedildi. İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.


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