Chicago’da Kudüs protestosu

Chicago’da toplanan binlerce kişi, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını protesto etti

Protestocular, "Kudüs kırmızı hattımızdır", "ABD ve İsrail! Kudüs'ten elinizi çekin" ve "Trump/Pence rejimi gitmeli" yazılı pankartları taşıyarak Federal Plaza önünde toplandı.Göstericiler, konuşmaların ardından yürüyüşe geçerek "Filistin'e özgürlük", "Kudüs İsrail'in değil, Filistin'in başkentidir" ve "Donald Trump gitmeli" sloganları attı.

Grup, sıfırın altında 6 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen Trump ve İsrail karşıtı sloganlara devam ederek saatlerce kentin caddelerinde yürüyüp İsrail Başkonsolosluğunun önüne geldi. Polsilerin güvenlik önlemleri aldığı bölgede gerçekleşen protesto olaysız sona erdi.