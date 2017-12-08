08/12/2017 07:24


Kuzey Kore 'Savaş kaçınılmaz bir hale geldi'

Kuzey kore

ABD'nin Güney Kore ile Kore Yarımadası'ndaki askeri tatbikatı devam ederken Kuzey Kore yeni bir savaş açıklamasında bulundu

Kuzey Kore, savaşın 'artık bir olasılık değil bir zaman meselesi' olduğu yönünde sert bir açıklama yaptı. Sputnik'in aktardığı habere göre açıklama Kuzey Kore Dışişleri'nden bir yetkiliden ABD ve Güney Kore'nin bölgede 230 kadar uçak ve hava aracı ile gerçekleştirdiği 'Açıkgöz' adlı askeri tatbikatının sürdüğü sırada geldi.

Kuzey Koreli yetkili,"Son zamanlarda, ABD Kore Yarımadası'nda şu ana kadarki en büyük hava tatbikatını yaparak Kuzey Kore'yi hedef alırken, ABD'li üst düzey siyasiler birbiri ardına savaşkan açıklamalar yaparak alarm verici işaretler gönderiyorlar. Bu agresif savaş çığırtkanı açıklamalar, Kore Yarımadası'nda bir savaşa hazır olmamız gerektiği yönünde bir uyarıdan başka türlü algılanamaz" dedi.

Açıklamasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo'nun hafta sonu Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u eleştiren sözlerine de yanıt veren yetkili, Pompeo'unun 'küstahça halkın kalbi olan yüce liderliği eleştirerek' Pyongyang'ı provoke ettğini söyledi.

Yetkili "Şu anda önümüzdeki soru şu: Savaş ne zaman çıkacak? Biz savaş istemiyoruz ama ondan da (savaştan) saklanmayalım. ABD bizim sabrımızı ve bir nükleer savaşın fitilini ateşlememizi hafife almasın. Sürekli olarak güçlendirdiğimiz nükleer gücümüzle ABD'nin bunun sonuçlarını pahalı şekilde ödeyeceğinden emin olacağız" ifadelerini kullandı.

Pompeo açıklamasında ABD istihbaratının Kuzey Kore lideri Kim'in dünyada ve ülkesinde kendi durumunun 'ne kadar zayıf olduğuna dair bir fikri olmadığına' inandığını söylemişti.

ABD'ye ait çok sayıda hayalet uçağın da yer aldığı ve cuma günü sona erecek olan 'Açıkgöz' tatbikatına son olarak yine ABD'ye ait 2 adet B-1B ağır bombardıman uçağı katılmıştı.

Kuzey Kore özellikle ağır bombardıman uçaklarının bölgede uçurulmasının provokasyon olduğunu savunuyor. Pyongyang bir hafta önce ABD ana karasının tümüne ulaşma kabiliyetine sahip şu ana kadarki en güçlü kıtalararası balistik füzesini denediğini açıklamıştı.

 

ronaldo
Cristiano Ronaldo Altın Top Ödülünün sahibi oldu
Bahar Korçan
Kansere yakalanan modacı yeniden tedavi görüyor
Putin
Rusya lideri Putin Kudüs konusunda ne düşünüyor
New Mexico
ABD'de liseye silahlı saldırı düzenlendi ölüler var
deprem haberleri
Son dakika Ege Denizi sallandı
İlgili Haberler
Putin

Rusya lideri Putin Kudüs konusunda ne düşünüyor

New Mexico

ABD'de liseye silahlı saldırı düzenlendi ölüler var

gazze saldırı

İsrail Gazze'ye savaş uçağı ve tanklarla saldırdı

Chicago

Chicago’da Kudüs protestosu

Son Dakika Haberleri
ronaldo

Cristiano Ronaldo Altın Top Ödülünün sahibi oldu

Bahar Korçan

Kansere yakalanan modacı yeniden tedavi görüyor

deprem haberleri

Son dakika Ege Denizi sallandı

Reza Zarrab

Reza Zarrab hakkında kan donduran iddia

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Önemli olan çözüm üretebilmektir

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır. Aylardır et konusunda yazdık. “İthalatla bu işi çözmek mümkün değil. Üretime önem vermek, sorunlara çözüm üretmek gerekir” demiştik. Tarım ve ...

Devam