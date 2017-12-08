08/12/2017 07:05


KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Kudüs tepkisi

Mustafa Akıncı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararıyla ilgili açıklama yaptı

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması kararı hakkında "Ortadoğu’daki barış sürecine hiçbir katkı yapmayacak." ifadelerini kullandı.

Kararın, bölgedeki çatışma ve gerginlikleri daha da artıracağının aşikar olduğuna dikkati çeken Akıncı, "Bu karar, bölgenin tarihi gerçeklerine ve uluslararası hukuka uygun değildir. Kararın uygulanmaya konmaması yerinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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